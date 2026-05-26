Генерал-майор полиции Макаров стал новым замминистра внутренних дел России
Генерал-майора полиции Алексея Макарова назначили новым заместителем министра внутренних дел России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
Она отметила, что глава ведомства Владимир Колокольцев проинформировал личный состав о кадровых решениях, принятых президентом России. Согласно указу главы государства, генерал-полковник полиции Виталий Шулика освобожден от должности заместителя главы МВД и назначен заместителем министра обороны России.
«Новым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации стал генерал-майор полиции Алексей Макаров», — написала Волк.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Минобороны России, Шулика будет занимать должность руководителя аппарата министерства.