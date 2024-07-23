ГД приняла закон о нежелательных организациях с участием иностранных госорганов

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что организации, созданные госструктурами из США, Британии и других западных стран, ведут направленную против России деятельность.

«Остановить их — вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан», — подчеркнул Володин.

За участие в деятельности нежелательной организации россиянам может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. За организацию такой деятельности предполагается наказание в виде заключения на срок до шести лет.

Во вторник ГД приняла законопроект о лишении свободы за пропаганду наркотиков. Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года, сообщили «Известия».

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