Госдума приняла законопроект о лишении свободы за пропаганду наркотиков

Фото: РИА «Новости»

Государственная дума приняла законопроект о лишении свободы за пропаганду запрещенных веществ. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, за распространение информации о наркотиках предусмотрено наказание в виде заключения на срок до двух лет. Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года.

Поправки не распространятся на произведения литературы и искусства, созданные до 1 августа 1990 года. Под понятие пропаганды не попадут издания, в которых наркотики являются оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла.

Всего депутаты приняли в окончательном чтении три законопроекта о запрете пропаганды незаконного оборота запрещенных веществ.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее предложил награждать россиян, передающих правоохранителям полезную информацию о наркопреступниках. Парламентарий назвал меру эффективным способом борьбы с закладчиками.

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