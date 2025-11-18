ГД подготовит обращение из-за риска конфискации российских активов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов подготовить обращение в адрес правительства в связи с рисками конфискации российских активов в Европе. Поручение он дал на пленарном заседании, трансляцию которого вели на сайте нижней палаты парламента.

Поводом для этого стало письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, адресованное лидерам ЕС, с описанием механизма использования активов.

«На этой неделе направим, чтобы уже Правительство России предложило ответные меры, подчеркиваю, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать», — сказал Володин.

Председатель бюджетного комитета ГД Андрей Макаров охарактеризовал заявление Урсулы фон дер Ляйен как призыв к хищению собственности. По его мнению, важно срочно принять встречные меры в случае, если активы конфискуют. Володин его позицию поддержал.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что европейские лидеры не хотят брать ответственность за последствия после изъятия активов России. Из-за этого между ними возникают разногласия, которые затягивают процесс.