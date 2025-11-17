Политолог Светов заявил, что споры об активах России связаны со страхом стран ЕС брать ответственность за изъятие

Европейские государства не желают брать ответственность за последствия возможного изъятия российских активов. На этом фоне возникают разногласия, которые затягивают процесс, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с RT .

По мнению специалиста, многие политики европейских стран больше озабочены поддержкой Украины, нежели интересами собственных государств. Светов подчеркнул, что подобные споры возникают потому, что ни одна страна не хочет первой идти на рискованные шаги, поскольку никто не готов нести ответственность за возможные негативные последствия.