Газовые службы с 1 марта получат право отключать квартиры от газа за нарушения

Газовики с 1 марта смогут отключать квартиры от газоснабжения за регулярные нарушения правил эксплуатации оборудования и недопуск сотрудников к проверке. Об этом РИА «Новости» рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«При систематических нарушениях — это недопуск специалистов для проверок, игнорирование предписаний, эксплуатация неисправного или просроченного оборудования, закон позволит газовым службам, для минимизации рисков, отключать проблемную квартиру от газоснабжения», — отметил Кошелев.

Депутат заявил, что это правильный шаг, так как риски эксплуатации газового оборудования не заканчиваются на пороге квартиры в многоквартирных домах. Угроза в одной точке может привести к катастрофе для всей системы дома. Новые правила призваны предотвратить ситуации, создающие общую угрозу.

Кошелев рассказал, что наиболее частыми нарушениями является отсутствие вентиляции, установка скрывающих панелей и эксплуатация оборудования с истекшим сроком годности.

В конце января неисправная газовая колонка в многоквартирном доме в Видном стала причиной гибели трех человек.