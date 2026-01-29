Неисправная газовая колонка в Видном убила трех человек

Три человека отравились угарным газом на Садовой улице в Видном

В многоквартирном доме в Видном четыре человека отравились газом от неисправной колонки. Из них трое умерли, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Тела двух мужчин 29 января обнаружили в квартире на первом этаже дома по Садовой улице. Этажом выше нашли еще двоих — 82-летний пенсионер умер, а его жена потеряла сознание.

Женщину госпитализировали. По предварительной версии, все четверо потерпевших отравились угарным газом от неисправной колонки на первом этаже. Судя по опубликованным прокуратурой кадрам, в квартире шел ремонт.

Территориальный следственный отдел ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по статье статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Видновская городская прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее утечка газа произошла в частном доме в Волгоградской области. Погибли женщина и двое детей.