Экс-губернатора Рязанской области отправили в СИЗО за взятку

Бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова отправили в СИЗО по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Басманный суд Москвы в качестве меры пресечения для Любимова избрал заключение под стражу на два месяца. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ, согласно которой ему грозит от восьми до 15 лет заключения.

По версии следствия, экс-губернатор получил взятку деньгами и другим имуществом «за общее покровительство и попустительство по службе», пока руководил регионом.

Ранее глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил ужесточить наказание за взятку размером от одного миллиарда рублей до 25 лет колонии. По его мнению, максимальное наказание — 15 лет колонии — недостаточно для тех, кто берет взятки от одного миллиарда рублей.