Путин подписал указ о преобразовании военных округов из объединений в управления

Фото: РИА «Новости»

Министерство обороны предложило преобразовать военные округа из стратегических территориальных объединений в управления. Указ о преобразовании подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на сайте правовой информации.

Проект предусматривает лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения. Также он уточняет ряд задач и функций военного округа ‎в существующей организационно-штатной структуре.

Проект указа подготовили из-за изменения организационно-штатной структуры армии, сообщили «Известия». Сейчас в России существует четыре военных округа: Центральный, Западный, Южный и Восточный.

Ранее Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими военными округами. Главе государства представили доклад о ходе специальной военной операции.

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