Путин подписал указ о преобразовании военных округов из объединений в управления

Министерство обороны предложило преобразовать военные округа из стратегических территориальных объединений в управления. Указ о преобразовании подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на сайте правовой информации.
Проект предусматривает лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения. Также он уточняет ряд задач и функций военного округа в существующей организационно-штатной структуре.
Проект указа подготовили из-за изменения организационно-штатной структуры армии, сообщили «Известия». Сейчас в России существует четыре военных округа: Центральный, Западный, Южный и Восточный.