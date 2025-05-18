В Госдуме заявили, что отказ США от поставок оружия Украине приведет к миру

Соединенным Штатам следует прекратить поставки оружия украинской стороне, это приведет к миру. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Парламентарий отметил, что мирное урегулирование конфликта возможно только при выполнении этого одного условия: США и их союзники должны прекратить снабжать Киев вооружением.

По мнению Шеремета, на Западе много говорят о переговорах и намерении остановить военные действия. Реальный же путь к разрешению украинского кризиса проще — достаточно не поставлять оружие Украине.

Депутат предположил, что без поддержки западного оружия боевые действия могли бы завершиться значительно раньше. Это позволило бы сохранить жизни многих украинских граждан.

Также парламентарий указал, что западным странам следует отказаться и от финансирования действующего украинского руководства.

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