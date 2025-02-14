Россия заинтересована в развитии отношений со странами G20, потому что именно этот формат лучше всего отражает мировой «экономический локомотив». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«С этой точки зрения, конечно, мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках „Двадцатки“», — процитировало его РИА «Новости».

Также представитель Кремля заявил, что «Большая семерка» утратила актуальность, потому что центры экономического роста теперь сосредоточены на других частях света.

В ноябре прошлого года президент Бразилии Лула да Силва не пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского на саммит G20. Такое решение приняли из-за критики в адрес бразильского политика и отказа от любых мирных соглашений.

Депутат Верховной рады Александр Дубинин тогда заявил, что Зеленский стал готовиться к жизни без помощи коллективного Запада.