Финансирующим ВСУ компаниям захотели запретить возвращаться в Россию

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» планируют внести на рассмотрение законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, возвращаться на российский рынок. В распоряжении 360.ru оказалась пояснительная записка к законопроекту.

В документе говорится, что с начала 2022 года ряд иностранных компаний объявил об уходе с российского рынка. Многие из них финансировали различные проекты на Украине. И хотя большинство компаний заявляли, что поддерживали только гуманитарные проекты, часть этих средств могла быть направлена на спонсирование ВСУ.

«Возвращение компаний, которые финансово поддерживали противника, недопустимо и не соответствует целям обеспечения безопасности Российской Федерации», — указано в пояснительной записке.

Парламентарии отметили, что иностранные компании, спонсирующие ВСУ и другие организации, деятельность которых направлена против безопасности РФ, не смогут вернутся и работать в России. Они предложили закрепить новое основание для отказа в аккредитации филиала, представительства иностранного юрлица или иностранной компании, если выяснится, что последние в этом участвовали.

Депутаты отметили, что, например, компания ExxonMobil объявила о выделении 10 миллионов долларов (около 860 миллионов рублей) различным НКО на гумпомощь Украине, а компания Veon в 2024 году заявила о выделении 600 миллионов долларов (около 52 миллиардов рублей) для инвестиций и на гумпроекты, в том числе, и на «защиту кибербезопасности Украины».

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компании Renault придется возместить инвестиции в АвтоВАЗ, если она захочет вернуться в Россию.