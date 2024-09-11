Фигуру Путина стали использовать во внутриполитической борьбе в США

В Кремле недовольны тем, что фигуру Владимира Путина используют в США во внутриполитической борьбе. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Он отметил, что в Кремле обратили внимание на упоминание фамилии российского лидера в ходе дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис.

«Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США, нам это весьма и весьма не нравится, и мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента», — сказал Песков журналистам.

Ранее в ходе дебатов кандидатов на пост президента США и Камала Харрис, и Дональд Трамп упомянули фамилию Путина минимум 12 раз. Кандидат от Республиканской партии произнес ее около восьми раз, а кандидат от демократов — четыре.