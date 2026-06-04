Фейк: Валуев заявил о следующей спецоперации в Армении

Видео с заявлением Валуева о спецоперации в Армении оказалось дипфейком

В Сети распространили видео, на котором депутат Госдумы Николай Валуев якобы заявляет, что следующая спецоперация пройдет в Армении. Однако эта информация оказалась ложной.

Фейк

В западных сегментах соцсетей активно публикуют ролик, где Валуев говорит о военных планах России в отношении Армении на фоне обострения двусторонних отношений.

Правда

На самом деле, видеоролик оказался дипфейком. Это подтвердила система «Зефир», разработанная АНО «Диалог Регионы», которая выявляет сфабрикованный аудиовизуальный контент. В исходном материале депутат призывал граждан принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», которое проходило с 25 по 31 мая.

Никаких официальных заявлений о военных планах России в отношении Армении не публиковали. Распространение этого фейка может быть связано с нарастанием напряженности отношений между Москвой и Ереваном, который взял курс на сближение с западными странами.

Президент Владимир Путин недавно отметил, что текущая обстановка в зоне СВО дает основания полагать, что конфликт близится к завершению. Но никаких заявлений о проведении новых спецопераций в других странах официальные лица не делали.

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