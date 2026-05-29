«Близится к завершению». Путин сделал важное заявление о конфликте на Украине

Путин: ситуация на поле боя дает нам право говорить о скором финале конфликта

Текущая ситуация в зоне боевых действий показывает, что конфликт на Украине постепенно движется к своему финалу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего государственного визита в Казахстан, политика процитировало РИА «Новости» .

Глава государства подчеркнул, что его выводы строятся исключительно на детальном анализе текущего положения сторон на линии соприкосновения.

Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению.

При этом конкретные сроки завершения украинского кризиса назвать сейчас невозможно, дополнил российский лидер.

Он пояснил журналистам, что в условиях активных боевых действий прогнозировать точные сроки — это безответственный шаг.

«Что касается сроков <… > называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, просто так никогда практически не делается, и я этого делать не буду», — объяснил Владимир Путин.

Определенные контакты с Украиной сохраняются, добавил президент России. Однако конкретных переговоров как таковых пока с этой страной Кремль не ведет.

Последний раунд российско-украинских переговоров прошел в феврале. Делегации сторон встретились в Женеве. Посредником выступили США.

В мае 2026 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорил, что переговоры с Киевом сейчас не ведутся. Москва представила Украине свои условия.