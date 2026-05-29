«Близится к завершению». Путин сделал важное заявление о конфликте на Украине
Текущая ситуация в зоне боевых действий показывает, что конфликт на Украине постепенно движется к своему финалу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего государственного визита в Казахстан, политика процитировало РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что его выводы строятся исключительно на детальном анализе текущего положения сторон на линии соприкосновения.
Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению.
Владимир Путин
При этом конкретные сроки завершения украинского кризиса назвать сейчас невозможно, дополнил российский лидер.
Он пояснил журналистам, что в условиях активных боевых действий прогнозировать точные сроки — это безответственный шаг.
«Что касается сроков <… > называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, просто так никогда практически не делается, и я этого делать не буду», — объяснил Владимир Путин.
Определенные контакты с Украиной сохраняются, добавил президент России. Однако конкретных переговоров как таковых пока с этой страной Кремль не ведет.
Последний раунд российско-украинских переговоров прошел в феврале. Делегации сторон встретились в Женеве. Посредником выступили США.
В мае 2026 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорил, что переговоры с Киевом сейчас не ведутся. Москва представила Украине свои условия.