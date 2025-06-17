Фейк: в России представили прототип нового паспорта

В интернете распространили информацию, что Минцифры представило проект нового паспорта, который совместит функции внутреннего и заграничного. Однако эти сведения оказались недостоверными.

Фейк

В соцсетях распространяют информацию, что Минцифры представило проект нового российского паспорта. На отдельной ID-странице, как сообщается, планируется разместить QR-код, содержащий сведения о постоянной регистрации, семейном положении, группе крови и состоянии здоровья.

Правда

Минцифры не публиковало информацию об этом ни в одной из социальных сетей.

Гознак — единственная в России организация, выпускающая бланки для паспортов, — также заявил, что не имеет к этому отношения. По мнению пресс-службы предприятия, речь может идти о рекламных или сувенирных бланках, которые выставляют на мероприятиях, а настоящий паспорт гораздо сложнее и производится строго под заказ.

Официальный представитель МВД Ирина Волк подчеркнула, что новый паспорт не разрабатывают и законодательных инициатив на этот счет не выдвигали.

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