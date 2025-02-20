РЭО и Самарская область подписали соглашение для эффективной работы регоператора по обращению с ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого РЭО окажет поддержку региональному оператору для исправления ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе.

«В Самарской области фиксируются проблемы с вывозом ТКО. В новогодние праздники регион был лидером по количеству жалоб. В связи со сложившейся ситуацией РЭО принял решение взять на контроль деятельность АО „Экология“ путем вхождения в капитал регионального оператора. Это позволит усилить его работу в части логистического и операционного управления с применением лучших практик регионов России. Для этого подписали с губернатором соглашение о сотрудничестве. Оно также предполагает всеобъемлющую помощь в сфере обращения с ТКО, в частности консультации со стороны РЭО и развитие инвестпрограмм», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Соглашение подписано в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие». Оно включает методологическую поддержку РЭО, развитие инвестиционных программ для регоператора Самарской области и организаций в сфере обращения с отходами, в том числе льготный лизинг для закупки транспорта.

Соглашение дает возможность РЭО участвовать в уставных капиталах и оказывать меры поддержки организациям в сфере обращения с отходами в Самарской области, в том числе РЭО войдет в уставной капитал акционерного общества «Экология» с долей 49%.

Кроме того, РЭО разработал дорожную карту для стабилизации ситуации с вывозом отходов в Самарской области. Она включает усиление руководящих должностей в региональном операторе путем привлечения специалистов РЭО и найм персонала для выстраивания логистики, диспетчеризации и увеличения охвата зоны обслуживания.

«В первую очередь, наладим логистику. Будем закупать собственный парк мусоровозов и, по сути, обеспечивать собственное создание такой инфраструктуры. До конца этого года мы 100 машин новых закупим. Это позволит нам максимально оперативно реагировать на все возникающие с логистикой проблемы. Из областного бюджета выделим более 700 млн рублей для закупки контейнерных площадок», — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Планом также предусмотрено сокращение количества подрядных организаций, оптимизация маршрутов движения мусоровозов и, как следствие, сокращение парка транспортных средств, оснащение достаточным количеством техники у регоператора и подрядных организаций в соотношении 50% на 50%.

Согласно плану, регоператор должен будет самостоятельно транспортировать не менее 50% отходов, образующихся на территории Самарской области и в наиболее значимых районах — городские округа Самара и Тольятти.