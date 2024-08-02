Фейк: командующий ВДВ Теплинский подал в отставку

В социальных сетях распространилось обращение командующего Воздушно-десантнымии войсками Михаила Теплинского. В нем похожий на военачальника человек заявляет, что «мы зашли в тупик» и он подал рапорт об отставке с должности командующего группировкой войск «Днепр». Опровержение опубликовал рязанский телеканал ТКР .

Фейк

Командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский раскритиковал российское правительство и подал в отставку. Его обращение появилось в эфире телеканала ТКР.

Правда

ТКР на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал опровержение.

«В социальных сетях появилось якобы обращение командующего Воздушно-десантными войсками Михаила Теплинского, якобы записанного в эфире нашего телеканала. Эта информация — фейк! На ТКР не было программы с участием российского военачальника. Логотип ТКР использован без согласия телекомпании неизвестными людьми», — заявили в пресс-службе телеканала.

Более того, заявление произносимое человеком в кадре оказалось сгенерированным. Это доказала система «Зефир» (система мониторинга АНО «Диалог Регионы», предназначенная для анализа (выявления) и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения), проанализировавшая видеоролик и выявившая использование ИИ для создания фейка с помощью технологии синтеза и подмены голоса и мимики.

Вероятно, фейк был опубликован в День ВДВ намеренно. Сегодня Теплинский поздравил десантников и всех причастных к данному празднику.

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