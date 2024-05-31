Фейк: экс-губернатора ХМАО уличили в дискредитации ВС России

В Сети появилась информация о том, что уже бывшая глава Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова якобы попалась на дискредитации ВС России. Правда ли это, выяснил 360.ru.

Фейк

Данные о том, что в отношении Натальи Комаровой составили административный протокол о дискредитации российской армии, распространились в Telegram-каналах и пабликах. Слухи появились на фоне новостей о ее отставке с должности губернатора ХМАО и переходе на другую работу.

Правда

Информацию о составлении протокола журналистам ТАСС опровергли в департаменте внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа. Дело в том, что один из общественников усмотрел в ее речи неподобающую формулировку о спецоперации и обратился к правоохранителям, однако в ОВД отказали в составлении протокола.

Активист из Тюмени Юрий Рябцев еще в октябре заявил в полицию на Наталью Комарову после ее комментария об оснащении бойцов СВО. Она отметила, что к конфликту «всем миром не готовились», так что возможно возникновение каких-то «нерешенных вопросов». Должностное лицо УМВД по Нижневартовску отказало в возбуждении административного дела в связи с отсутствием состава правонарушения. То, что нарушения не было, доказали результаты лингвистического исследования.

В апреле сайт 86.ru сообщил, что Юрий Рябцев написал жалобу на это решение. Ее рассмотрят 13 июня в Нижневартовском городском суде.

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