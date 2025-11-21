Шендерович и Чичваркин пополнили реестр террористов и экстремистов
Писатель-сатирик Виктор Шендерович* и предприниматель Евгений Чичваркин* попали в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из обновленного списка ведомства.
Также новыми фигурантами реестра стали бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник* и экономист Сергей Алексашенко*.
Все участники списка входят в состав «Антивоенного комитета»** — организации, созданной опальным олигархом Михаилом Ходорковским*.
В середине октября ФСБ завела уголовное дело против всех участников новой организации по обвинению в насильственном захвате власти, поддержке украинских террористических формирований и публичных призывах к терактам.
*Признан в России иностранным агентом и внесен в реестр террористов и экстремистов.
**Признан в России нежелательной организацией.