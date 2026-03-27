ФАС запросила данные о ценах у производителей автомобильных масел

ФАС проверит цены на автомобильные масла после публикаций в СМИ об их подорожании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

До 10 апреля производители должны будут сообщить, сколько продукции произвели с начала года, сколько поставили на внутренний рынок, сколько экспортировали и как формировали цены. В противном случае служба оставила за собой возможность принять меры.

Ранее ФАС озаботилась ценами на серу, которая активно используется в сельском хозяйстве для производства минеральных удобрений.

В январе сенатор Айрат Гибатдинов попросил главу ведомства Максима Шаскольского проверить также, по какому принципу выставляются цены на воду и товары первой необходимости, которые продают на АЗС.