В Совфеде попросили ФАС проверить цены на воду и продукты на заправках

«Известия»: Совфед призвал ФАС проверить цены на воду и продукты на АЗС

Федеральную антимонопольную службу призвали проверить объективность ценообразования на воду и товары первой необходимости на автозаправочных станциях. Обращение на имя главы ведомства Максима Шаскольского отправил сенатор Айрат Гибатдинов, сообщили «Известия» .

В письме он указал, что торговая наценка на питьевую воду на некоторых АЗС может достигать 500%.

«АЗС зачастую единственный торговый объект на пути следования граждан. Предприниматели могут пользоваться данным фактом с целью завышения цен, что может не в полной мере соответствовать законодательству», — заявил Гибатдинов.

Сенатор добавил, что лично столкнулся с ценовой разницей на АЗС.

«На платной трассе нет ни одного розничного магазина, только заправки. Но на них разница в стоимости продуктов первой необходимости и воды по сравнению с обычным магазином может составлять от трех до пяти раз», — объяснил он.

Ранее в России предложили установить потолок цен на АЗС.