ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги в шести регионах

Федеральная антимонопольная служба проверяет тарифы на коммунальные услуги в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и проверит в Сахалинской и Псковской областях, а также в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 января базовая ставка НДС выросла на 2%, что должно привести и к повышению стоимости коммунальных услуг на 1,7%. Однако жители шести регионов пожаловались, что у них тарифы значительно выше.

При этом речь идет только о налогообложении — пересматривать регулярные тарифы будут отдельно.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на пресс-подходе резко раскритиковал коммунальщиков, задирающих тарифы. Он заявил, что навести порядок удастся, только вернув ЖКХ в госсобственность после аудита.