ФАС потребовала от «Просвещения» передать в бюджет более 2 млрд рублей

Фото: РИА «Новости»

Издательство «Просвещение» обязали передать в бюджет незаконно полученный доход в объеме более двух миллиардов рублей. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

Антимонопольное ведомство признало, что компания нарушила законодательство, установив слишком высокие цены на школьные учебники. ФАС выдала издательству предписания о снижении цен на пособия и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода, который составил 2,03 миллиарда рублей.

В службе уточнили, что «Просвещение» доминирует на рынках издания учебников по русскому языку, истории и биологии.

В отношении организации возбудили антимонопольное дело. При рассмотрении материалов выяснилось, что увеличение цен на некоторые пособия превысило рост расходов на их производство и продажу.

Это, в свою очередь, стало причиной роста рентабельности, которая существенно превысила средний уровень по отрасли.

Федеральная антимонопольная служба России выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

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