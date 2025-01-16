ФАС раскрыла сговор на торгах при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»
ФАС России признала ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» и ООО «Нетворкс» нарушившими антимонопольное законодательство*.
Организации заключили и реализовали антиконкурентное соглашение при проведении торговой процедуры в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Цена контракта составила 71 790 834 рубля.
Указанным лицам грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ**.
*п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
**ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ
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