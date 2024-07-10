Европейский суд снял санкции с бывшего главы «Еврохима»

Бывший глава «Еврохима» Владимир Рашевский добился исключения из санкционного списка Евросоюза. Постановление об этом опубликовал Европейский суд в Люксембурге на своем сайте .

В марте 2022 года Рашевский попал под санкции Евросоюза из-за событий на Украине, однако обжаловал решение через суд, утверждая, что в тот момент уже не возглавлял «Еврохим».

Суд удовлетворил его иск и снял ограничения.

Международная химическая компания «Еврохим» является одним из ведущих российских производителей минеральных удобрений.

В июне суд Евросоюза удовлетворил иск об отмене санкций от другого российского бизнесмена — Дмитрия Пумпянского. Ограничения обязали снять не только с предпринимателя, но и с его жены.