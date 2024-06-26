Российский бизнесмен Пумпянский выиграл иск об отмене санкций ЕС

Суд ЕС удовлетворил иск бизнесмена Пумпянского об отмене санкций

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Суд по общим вопросам Евросоюза удовлетворил иски российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его супруги об отмене санкций. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно документам, постановления об ограничениях Совета ЕС должны отменить в той части, где упоминаются предприниматель и его жена. Также Совет Евросоюза приговорили к оплате собственных судебных издержек и расходов истцов.

Уточняется, что суд отменил решения от 2022 года о внесении Пумпянских в черный список, а также от 2023 года по продлению в их отношении запретительных мер.

Накануне сообщалось, что Великобритания сняла санкции с топ-менеджера «Алросы» Алексея Филипповского. Причину отмены ограничений не уточнили.

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