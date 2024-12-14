«Это самоубийство». Симонян оценила вероятность потери Абхазии как союзника

Симонян сравнила риск потери Абхазии как союзника с самоубийством

России нельзя допустить потери Абхазии в качестве союзника. Такое мнение высказала журналистка и главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Ее процитировало РИА «Новости» .

«Потерять Абхазию как союзника, как наших ближайших… это, извините, самоубийство», — полагает Маргарита Симоньян.

Как пояснила главред RT, Абхазия находится в пешей доступности от сочинского Сириуса. Если в республике произойдет «что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы», добавила Симоньян.

Четырехдневные протесты в Абхазии в конце января привели к отставке президента республики. Демонстранты требовали отклонить инвестиционное соглашение с Россией. В прошлый вторник, 3 декабря, парламент проголосовал против него.

Уже 6 декабря абхазские власти заявил о почти полной остановке финансирования со стороны России. 11 декабря Абхазия осталась без электричества, позднее Минэкономразвития временно запретило российским операторам продавать туры в республику.