АТОР назвал остановку продажи туров в Абхазию «воспитательной работой»

Минэкономразвития временно запретило российским операторам продавать туры в Абхазию. Об этом рассказал в интервью «Газете.ru» вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

«Пока абхазы сопротивляются утверждению тех норм, которые привели к отставке их президента, поэтому с абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики», — объяснил представитель АТОР.

По словам Артура Мурядяна, Минэкономразвития выпустило запрет на продажу туров, когда в Абхазии начались протесты. Отмены запрета «вряд ли стоит ждать» в 2024 году. Самостоятельно приобретать билеты и оплачивать жилье российским туристам не запрещали.

Вице-президент АТОР считает, что отмены запрета можно ожидать после выборов президента и «некой стабилизации» в Абхазии. По его мнению, из-за закрытия продаж туров может возникнуть переизбыток туристов в Краснодарском крае, что приведет к дефициту мест и росту цен на отдых.

Протесты в Сухуме начались в середине ноября, после того, как парламент республики собрался рассмотреть проект инвестиционного соглашения между Абхазией и Россией. Спустя несколько дней президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку, 3 декабря власти республики проголосовали против инвестиционного соглашения с Россией.

Позднее исполняющий обязанности президента Абхазии поблагодарил Россию за поддержку и помощь.