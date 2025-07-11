«Это ребята еще те». Сигналы на переговорах Лаврова и Рубио напугали украинцев

В Куала-Лумпуре министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио продемонстрировали неожиданное взаимопонимание во время встречи. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт отметил, что политики легко нашли общий язык. Он прокомментировал шутливый жест Рубио в адрес Лаврова. По словам эксперта, такая манера общения говорит о неформальном контакте между дипломатами.

«Это ребята еще те. Они друг друга понимают», — сказал Соскин.

Лавров и Рубио провели встречу на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. Дипломаты обсудили способы урегулирования украинского кризиса, и по итогам встречи Рубио сделал интересное заявление. 360.ru в своем материале разобрался, как прошли переговоры, какие итоги можно подвести и как отреагировали мировые СМИ.