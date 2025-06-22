Песков: Путин вернулся к госперевороту на Украине для исправления первопричины

Упоминание президентом России Владимиром Путиным государственного переворота на Украине 2014 года связано с тем, что это первоначальная причина всей сегодняшней ситуации, которую необходимо исправить. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что госпереворот на Украине прервал легитимную последовательность передачи власти. Кроме того, сам процесс прошел под влиянием западных стран.

«Это предтеча всей сегодняшней ситуации, когда прервалась легитимная последовательность властей Украины и когда западные страны целенаправленно отказались от своих обязательств», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что после завершения государственного переворота занимавшая тогда пост пресс-секретаря Государственного департамента США Виктория Нуланд признала, что на силовую смену власти на Украине потратили четыре миллиарда долларов.

«Все, что происходило потом, — это предтеча всей ситуации. Российская сторона и президент Путин не готовы перелистывать эту страницу. Мы должны исправить первопричину», — подытожил Песков.

Россия начала СВО в ответ на преследования мирных жителей Донбасса со стороны украинских националистов, пришедших к власти после госпереворота. Об этом в ходе встречи с деловыми кругами в конце мая заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что мир никак не отреагировал на смену власти в Киеве, но при этом критикует Россию за специальную военную операцию.