Путин заявил, что Россию вынудили начать СВО и выставляют виноватой

«Не мы же организовали госпереворот на Украине. Нам все время говорили, что нужны выборы, демократия. Госпереворот совершили — и все, как будто так и надо», —сказал глава государства.

Путин отметил, что после государственного переворота на Украине начались преследования мирных жителей Донбасса. Президент подчеркнул, что Россия была вынуждена реагировать на события в Украине.

Ранее Путин отметил, что сейчас основной задачей оборонно-промышленного комплекса остается обеспечение нужд ВС России для ведения спецоперации. ОПК продолжает работать в усиленном режиме. Президент поручил проработать дополнительные меры господдержки для развития военно-технического сотрудничества.