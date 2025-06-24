«Это наш долг». Новые улицы в Москве могут получить имена героев СВО

Московская городская Дума поддержала инициативу о присвоении имен героев СВО новым проездам столицы. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ответе на обращение межрегионального движения «Зов Народа», с текстом которого ознакомился 360.ru.

Инициатива предполагает увековечение памяти участников специальной военной операции, проявивших мужество и самоотверженность. В документе подчеркивается, что это важная часть патриотического воспитания новых поколений.

«Увековечение памяти о героях специальной военной операции — это наш долг перед теми, кто встал на защиту России», — отметил Шапошников.

Он добавил, что присвоение имен новым улицам регулируется законом Москвы. Для этого требуется экспертиза специального органа при правительстве города. Имена героев могут быть присвоены только по истечении 10 лет со дня их смерти, за исключением случаев особых распоряжений президента или мэра.

«В связи с этим для разрешения вопроса о присвоении имен героев-участников СВО проектируемым проездам в городе Москве мною направлено обращение председателю Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы», — говорится в письме председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 12 мая одобрила переименование трех чеченских городов. Депутаты предлагают изменить названия городов Наурская, Шелковское и Серноводское.