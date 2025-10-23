«Это им дорого обойдется». Путин пошутил о запрете ЕС ввозить унитазы в Россию

Путин: Россия уважает себя и не будет делать ничего под давлением США и ЕС

Запрет на поставку в Россию унитазов и других сантехнических изделий дорого обойдется Евросоюзу. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-подходе после съезда Русского географического общества.

«Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации», — пошутил он.

Глава государства добавил, что Россия относится к уважающим себя странам, которые не будут делать ничего под давлением, а новые санкции не окажут существенного влияния на экономику.

В рамках нового пакета санкций Евросоюз ограничил передвижения российских дипломатов, запретил инвестировать в особые экономические зоны и оказывать европейским компаниям туристические услуги в России, а также ужесточил экспорт.

В это же время США ввели санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть».