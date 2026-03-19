Лавров и глава МИД Швейцарии поздравили друг друга с 80-летием дипотношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его швейцарский коллега Иньяцио Кассис отправили друг другу поздравления в связи с 80-летием со дня возобновления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщили на сайте МИД.

«Лавров и начальник Федерального департамента (министр) иностранных дел Швейцарской Конфедерации Кассис обменялись поздравительными телеграммами по случаю 80-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами», — отметили в ведомстве.

Ранее Сергей Лавров направил телеграмму государственному секретарю США Марко Рубио с поздравлением с Днем независимости США. Он добавил, что рассчитывает на развитие отношений между странами «на созидательном векторе», опираясь на взаимное уважение и учет интересов друг друга. Кроме того, пожелал американцам следовать Декларации независимости, идти путем мира и «общего процветания».