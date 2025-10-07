Володин: Россия благодаря Путину встала с колен и обрела себя

Россия прошла огромные испытания и обрела себя только с президентом Владимиром Путиным. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Свое выступление он начал с поздравления в адрес главы государства с 73-летием. Володин подчеркнул, что только страна, которой руководит сильный президент, может справиться с всеми вызовами.

«Есть Путин — есть Россия. Только с избранием Владимира Владимировича Путина она обрела себя, встала с колен», — отметил председатель Госдумы.

Он напомнил, что на сегодняшний день Россия остается крупнейшей экономикой Европы и четвертой в мире. Депутаты поддержали Володина долгими аплодисментами. Глава ГД также призвал коллег оправдать доверие президента.

Путин отметил день рождения во вторник, 7 октября. Многочисленные поздравления ему направили президенты и главы правительств стран СНГ.