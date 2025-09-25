Если не поймут: иноагентам пригрозили новыми жесткими мерами

Госдума может ужесточить законы против иностранных агентов, если те не поймут, что нельзя разрушать Россию. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы вынуждены будем и дальше законодательство ужесточать, потому что страна одна», — отметил он.

Володин заявил, что иностранные агенты пошли по пути предательства.

Ранее Госдума приняла законопроект, по которому для уголовной ответственности нужно будет не два акта о нарушении порядка деятельности иноагента, а один.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Новичков предлагал вносить в специальный реестр россиян, которые лайкают иноагентов. Однако его коллега Виталий Милонов назвал идею маразмом и подчеркнул, что для депутатов есть много значительно более важных тем.