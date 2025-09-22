В России нет необходимости отслеживать и наказывать граждан, лайкающих иноагентов и экстремистов. Об этом 360.ru сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Не надо доходить до маразма, мы же не на Украине живем. Иногда может палец дернуться, и лайк ставится вообще случайно. И мы будем за это вести реестр? Есть гораздо более серьезные вещи, которыми надо заниматься», — заявил парламентарий.

С инициативой создания реестра россиян, поддерживающих иноагентов с помощью лайков в соцсетях, выступил депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, список должен предоставляться сотрудникам правоохранительных органов.