Юрист Геррейру: в ЕС запретили продавать и рекламировать туры в Россию

В Евросоюзе сейчас полностью запретили продажу туров в Россию, как и любую рекламу ее туристического потенциала. Об этом заявил португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру в беседе с РИА «Новости» .

Ранее ЕС в рамках санкций запретил европейским компаниям предоставлять любые услуги, касающиеся туристической сферы на территории России.

«Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в ЕС», — сказал Геррейру.

Запрет действует даже на размещение рекламных плакатов, призывающих туристов посетить Россию. Европейцам, желающим поехать в эту страну, теперь приходится заниматься подготовкой поездки самостоятельно.

Ранее вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян назвал невозможным введение полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.