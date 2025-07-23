Экстремистские сообщества приравняли к экстремистским организациям

Для этого необходимо, чтобы вступил в силу обвинительный приговор суда против организатора, руководителя или участника такого сообщества. После этого его деятельность запрещается.

Ранее в Волгограде сотрудники правоохранительных органов задержали подростков, создавших экстремистское сообщество и участвовавших в его работе. По данным следствия, они уничтожили несколько автомобилей приезжих из национальных республик России и стран ближнего зарубежья, осквернили памятную стену Волгоградского судостроительного завода нацистскими символами, сожгли копию Знамени Победы и призывали к насилию против отдельных национальных и религиозных групп.