Экстремистские сообщества приравняли к экстремистским организациям

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому экстремистские сообщества приравниваются к экстремистским организациям. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Для этого необходимо, чтобы вступил в силу обвинительный приговор суда против организатора, руководителя или участника такого сообщества. После этого его деятельность запрещается.

Ранее в Волгограде сотрудники правоохранительных органов задержали подростков, создавших экстремистское сообщество и участвовавших в его работе. По данным следствия, они уничтожили несколько автомобилей приезжих из национальных республик России и стран ближнего зарубежья, осквернили памятную стену Волгоградского судостроительного завода нацистскими символами, сожгли копию Знамени Победы и призывали к насилию против отдельных национальных и религиозных групп.

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