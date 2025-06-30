Подростки-экстремисты в Волгограде поджигали машины и готовили взрыв

В Волгограде правоохранители задержали подростков, обвиняемых в создании и участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

По версии следствия, экстремистское сообщество создал 17-летний молодой человек. В канале в одном из мессенджеров он публиковал призывы к насильственным действиям в отношении представителей отдельных религиозных и национальных групп, продвигал свои радикальные взгляды и идеологию, основанную на межнациональной и политической ненависти.

Кроме того, юноша продумал план организации в Волгограде нелегальных публичных акций, целью которых были дискредитация органов власти и возбуждение социальной и национальной розни.

Вместе с ним в сообществе участвовали еще несколько подростков. Они поджигали автомобили, хозяевами которых были уроженцы национальных республик России и стран ближнего зарубежья. РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Волгоградской области уточнило, что школьники также сожгли копию Знамени Победы и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Организатора экстремистского сообщества отправили в СИЗО, а других участников — под домашний арест. В отношении подростков возбудили уголовные дела по статьям об организации деятельности экстремистской организации и участии в ней, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, реабилитации нацизма, незаконном обороте взрывчатых веществ и умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее в Курганской области задержали двух организаторов и восемь участников запрещенной экстремистской группы.