Бастрыкин заявил о сокращении преступности мигрантов в 2024 году

Число совершенных мигрантами преступлений в 2024 году сократилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом. Как сообщило РИА «Новости» , такую статистику привел председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

«В абсолютных цифрах: 38 936 преступлений в 2023 году, в 2024-м — 38 578 преступлений», — заявил руководитель ведомства.

При этом Бастрыкин отметил, что за первые три месяца текущего года количество преступлений с участием иностранцев выросло сразу на 15%.

В минувшую субботу, 17 мая, петербургские полицейские задержали сбежавшего с места аварии уроженца Средней Азии, сбившего скутериста и лося при проезде на трассе станция Магнитная — поселок имени Морозова. Сразу после устроенного ДТП иностранец спрятался в лесу, а потом перебрался к родственникам во Всеволожск.