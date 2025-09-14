Экс-премьера Запорожской области избрали губернатором НАО

Парламент Ненецкого автономного округа избрал губернатором региона Ирину Гехт, которая временно исполняла обязанности на посту в течение полугода. За нее проголосовало большинство — 16 из 19 депутатов, сообщило РИА «Новости» .

Выборы главы региона проходили из трех кандидатур, предложенных президентом.

На пост также претендовали депутат окружного собрания от КПРФ Михаил Райн и депутат совета муниципального района Заполярный от «Справедливой России» Татьяна Антипина.

Напомним, что Ирина Грехт была назначена врио главы региона указом президента 18 марта. Тем же документом с этой должности освободили Юрия Бездудного.

С мая 2024 года по январь 2025 Гехт занимала пост председателя правительства Запорожской области.