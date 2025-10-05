Экс-министра здравоохранения Дагестана Беляеву задержали в Ставропольском крае

Экс-министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву задержали в Ставропольском крае, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах. После задержания ее доставили в Дагестан.

По данным собеседников агентства, Беляева подозревается в мошенничестве — преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ.

Кировский районный суд Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия и избрал в отношении бывшего министра меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 3 декабря.

Беляева возглавляла Министерство здравоохранения Дагестана с февраля 2022 по август 2024 года. После ухода с должности она руководила одним из санаториев на Кавказских Минеральных Водах.

Ранее в отношении бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.