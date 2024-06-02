Экс-губернатора Комарову назначат сенатором от Югры

Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова перейдет на работу в Совет Федерации

Фото: РИА «Новости»

Бывший губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова будет работать в Совете Федерации. На новом посту ей предложили представлять Югру, сообщил «СургутинформТВ».

«Ее знания, опыт, мудрость пойдут на пользу», — сказал врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук.

Закон подразумевает, чтобы от каждого российского региона в Совете Федерации были по два представителя: от законодательной и исполнительной власти.

Комарова возглавляла ХМАО с 2010 года. До этого она представляла в Госдуме Ямало-Ненецкий автономный округ, будучи депутатом с 2001 по 2007 годы. На днях она ушла в отставку. Указ о снятии Натальи Комаровой с должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа подписал президент Владимир Путин 30 мая.

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