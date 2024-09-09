Экс-главе Самарской области Азарову запретили уезжать из России
Хинштейн: бывшего самарского губернатора Азарова уведомили о запрете покидать РФ
Экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова официально уведомили о том, что ему запрещено покидать пределы России в течение пяти лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.
По словам депутата, документ отправили Азарову по месту его регистрации. Хинштейн напомнил, что имевшим доступ к государственной тайне ограничен выезд за рубеж даже после увольнения.
Также парламентарий указал на попытку ближайшего окружения экс-губернатора подготовить документ о том, что Азаров якобы не знакомился с секретными документами с 2020 года, чтобы снять с него статус невыездного.
«Показательно, что сразу после „добровольной“ отставки Азарова его люди предприняли попытку провести „обрезание“ секретности», — заявил депутат Госдумы.
В мае президент Владимир Путин подписал указ о снятии Азарова с должности главы Самарской области. Об этом попросил сам губернатор, уточнили в Кремле.