Экс-главе Самарской области Азарову запретили уезжать из России

Экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова официально уведомили о том, что ему запрещено покидать пределы России в течение пяти лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале .

По словам депутата, документ отправили Азарову по месту его регистрации. Хинштейн напомнил, что имевшим доступ к государственной тайне ограничен выезд за рубеж даже после увольнения.

Также парламентарий указал на попытку ближайшего окружения экс-губернатора подготовить документ о том, что Азаров якобы не знакомился с секретными документами с 2020 года, чтобы снять с него статус невыездного.

«Показательно, что сразу после „добровольной“ отставки Азарова его люди предприняли попытку провести „обрезание“ секретности», — заявил депутат Госдумы.

В мае президент Владимир Путин подписал указ о снятии Азарова с должности главы Самарской области. Об этом попросил сам губернатор, уточнили в Кремле.