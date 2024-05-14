Экс-боксер Поветкин стал замгубернатора Вологодской области | 360°

Власть 14 мая 2024, 16:10 Экс-боксер Поветкин стал замгубернатора Вологодской области Замгубернатора Вологодской области стал экс-чемпион мира по боксу Поветкин Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Александр Поветкин занял должность заместителя губернатора Вологодской области. Об этом на совещании заявил врио главы региона Георгий Филимонов, сообщил «Интерфакс».

По его словам, экс-спортсмен возьмет на себя ответственность за вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи и привлечением жителей к здоровому образу жизни. Филимонов добавил, что Поветкину также доверят кураторство над реализацией проектов по продвижению фольклора и культуры Русского Севера.

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Ранее с поста губернатора Тульской области освободили Алексея Дюмина, Владимир Путин назначил его своим помощником. Временно исполняющим обязанности главы региона стал первый заместитель Дмитрий Миляев.