«Единственные в мире». Путин пошутил про оплату улыбкой

Путин про оплату улыбкой: оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя

Президент России Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом и обсудил с ним способы оплаты покупок. Главу государства заинтересовала функция оплаты улыбкой. Протокол встречи опубликовали на официальном сайте Кремля.

Греф рассказал, что из-за санкций прежние способы бесконтактной оплаты перестали корректно работать, но Сбербанк предложил новый — оплату лицом. По словам главы финансовой организации, это просто, безопасно и быстро.

«Мы единственная страна в мире, где эта проблема решена, и это действительно очень удобно», — заявил Греф.

В Китае распространена оплата QR-кодом, в Европе и США доминируют карточки и NFC-платежи. В России есть все перечисленные способы плюс оплата улыбкой.

«Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да? Хорошо», — с улыбкой отметил Путин.

Глава государства также отметил, что «реклама идет достаточно агрессивная».

«Сбер» и компания VK разработали национальный мессенджер МАХ. Недавно они приступили к внедрению в него технологий антифрода, чтобы обеспечить пользователям надежную защиту от мошенничества.