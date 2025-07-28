Технологию защиты от мошенников внедрят в национальный мессенджер МАХ

Национальный мессенджер МАХ оснастят технологией антифрода. Внедрением решений для защиты пользователей от мошенничества займутся команды Сбера и VK. Об этом со ссылкой на заявления пресс-службы сервиса сообщило РИА «Новости» .

«„Сбер“ и компания VK — разработчик национального мессенджера — приступили к внедрению в МАХ технологий антифрода, чтобы обеспечить пользователям надежную защиту от мошенничества», — рассказали представители мессенджера.

Команда Сбера намерена поделится технологиями для выявления подозрительных транзакций и звонков.

Ранее пользователям мессенджера MAX дали возможность создавать групповые звонки. Длительность видеоконференции и количество ее участников не ограничена.