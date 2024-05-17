Единственному в Харбине православному храму подарили икону Спаса Нерукотворного | 360°

17 мая 2024, 12:00
Единственному в Харбине православному храму подарили икону Спаса Нерукотворного
Путин подарил храму Покрова Богородицы в Харбине икону Спаса Нерукотворного
Во время рабочего визита в Китай президент России Владимир Путин посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине, поставил свечку и подарил икону Спаса Нерукотворного. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Путин посетил единственный в Харбине православный храм во второй день своего визита в Китай. Он перекрестился, поставил свечку, поприветствовал священнослужителя и подарил икону Спаса Нерукотворного.
Реклама
«На память о нашей встрече», — сказал президент.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине стал одним из четырех в составе Китайской автономной православной церкви на территории КНР. Его возвели в 1930 году.
Российская делегация прибыла в Китай 16 мая. В Пекине прошли двусторонние переговоры в широком и узком составе, Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином сотрудничество и международную проблематику. На следующий день в Харбине президент принял участие в открытии VIII Российско-Китайского ЭКСПО и встретился со студентами Харбинского политехнического университета.
РПЦ
Православие
Владимир Путин
Китай
Реклама
Реклама